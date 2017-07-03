Уроженец Украины Виталий Марков, арестованный по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста в Донбассе, переехал в Италию в 2002 году в 16-летнем возрасте.

По информации следствия, Виталий Марков переехал в Италию вместе с сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркову право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство, сообщает портал milanotoday.it со ссылкой на прокуратуру города Павиа.

В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным «Итальянец».

Маркова арестовали 30 июня в аэропорту Болоньи, когда впервые за 3,5 года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить свою мать.

По версии итальянского следствия, Марков в день гибели фоторепортера находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Марков.