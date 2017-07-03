В воскресенье вечером по меньшей мере восемь человек пострадали в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Авиньоне на юго-востоке страны, сообщает газета «Прованс».

Как уточняет издание, инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 мск). Огонь по людям, выходившим из здания мечети, открыли двое неизвестных в масках. В результате пострадали четыре человека на улице, также ранения получили члены семьи из четырех человек, проживающие в здании неподалеку.

Стрелкам удалось скрыться с места преступления.