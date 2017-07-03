Более 600 добровольцев из разных населенных пунктов, а также полиция и армия занимаются поисками пятилетнего Вани Берладина, который пропал в субботу утром в латвийском городе Лиепая.

Как информирует пресс-служба местной полиции, сообщение о пропаже ребенка поступило в 15:00 в воскресенье. Ребенок ушел из дома на улице Павилостас в субботу около 08:30 утра и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно, передает «РИА Новости».

Ребенок был одет в красную куртку с молнией, синюю вязаную курточку и синие спортивные штаны. Мальчик говорит по-русски.

Сейчас к поискам подключилось уже около 600 добровольцев со всей Латвии.