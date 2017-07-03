Исполнитель заглавной роли в новом фильме «Человек-паук: возвращение домой», британец Том Холланд в интервью «Известиям» рассказал, каково ему было работать со знаменитым актером Майклом Китоном, который сыграл антагониста Человека-паука.

«Во время съемок по сюжету я должен был его ударить. Я говорю: «Как же я могу ударить Майкла Китона? У меня рука не поднимется!» А он: «Давай, ударь!» Я ударил, но так, чтобы не причинить боли, а он: «Нет, ударь по-настоящему!» Я говорю: «Ладно», — и звезданул его. И это было прежде, чем сделали дубль», — сказал он.

По словам Холланда, для него, как для актера, важно было вступить в реальный физический контакт.

«Вообще-то я не тот человек, которому нравится, когда его бьют. Этим, очевидно, мы с Майклом отличаемся», — добавил он.

Актер также отметил, что играть в одном фильме с Китоном для него стало сбывшейся мечтой.

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