Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Владислав Растороцкий ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Растoроцкий готовил четырехкратную чемпионку Олимпийских игр и семикратную чемпионку мира Людмилу Турищeву, олимпийскую чемпионку и чемпионки мира Наталью Шапошникову, трехкратную чемпионку мира Наталью Юрченко и чемпионку мира Альбину Шишoву.

Тренер был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и дважды орденом «Знак Почета».