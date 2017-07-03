Россия и Китай поддерживают плодотворное взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Об этом журналистам заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, китайская и российская стороны готовы углублять двустороннее сотрудничество и усиливать взаимную поддержку по ключевым вопросам в борьбе с терроризмом, передает «Федеральное агентство новостей».

Китайский лидер также заявил, что у него сложились тесные рабочие контакты и доверительные личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин отметил высокий уровень стратегического и политического взаимодействия, который удалось достичь в двусторонних отношениях.