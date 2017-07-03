Рождаемость в России начнет расти через 15 лет. Об этом «Известиям» заявил доктор экономических наук, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

«Если говорить о числе рождений, то оно достигнет дна где-то в начале 2030-х, после чего начнется новый рост, и он будет продолжаться до середины века», — сказал он.

Специалист добавил, что по прогнозу ООН численность населения России в 2035 году составит 136 млн человек. При этом российские прогнозы говорят о том, что людей, населяющих страну, будет на 10 млн больше — 146 млн.

«В своих прогнозах для всех развитых стран (кроме США) эксперты ООН предусматривают очень низкий миграционный прирост, что отражает не столько реальные тенденции, сколько антимиграционные общественные настроения в большинстве принимающих стран», — отметил он.

По мнению Вишневского, они выдают желаемое за действительное, в то время как российские прогнозисты стараются держаться ближе к реальности.

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Рождаемость в России начнет расти через 15 лет