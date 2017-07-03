Столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщает в понедельник, 3 июля, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как уточняет «Интерфакс», столб пепла протянулся на 300 км к югу – юго-западу от вулкана.

Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, пеплопадов в поселках не зарегистрировано.

Высота Шивелуча составляет более 3,2 тыс. метров, его примерный возраст – 60 –70 тыс. лет.