Шумиха, которую СМИ США развернули по поводу якобы существования «русского следа» в американских выборах — это «буря в стакане воды». Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Уверен, что никакие поиски «русского следа» никогда не приведут к результатам, потому что его просто нет», — сказал он.

По мнению замминистра, в некоторых американских СМИ почти не осталось правды.

«Все, что там есть — либо полуправда, либо передергивание, либо подгонка под заранее нужный ответ, либо квазианалитика, которая основывается на неких событиях, но настолько малозначимых, что на них не обратили бы внимания, если бы не накрутили целый водоворот ложных интерпретаций», — заявил Рябков.

Он также отметил, что серия неверных предположений о России, тиражируемая сейчас в США, не имеет ничего общего с действительностью.

Американский конгресс в настоящее время проводит расследования по поводу якобы «вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году, на которых победу одержал миллиардер Дональд Трамп. Кроме того, расследование проводит ФБР. Россия неоднократно опровергала обвинения, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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