В воскресенье, 2 июля, сотрудники полиции эвакуировали людей с подземной железнодорожной станции, которая находится под комплексом нового Всемирного торгового центра. Об этом в Twitter сообщили официальные представители компании PATH, которая является одним из транспортных операторов города.

Сейчас доступ на станцию ограничен, на месте работают сотрудники полиции. При этом в компании не пояснили, что именно стало причиной закрытия станции.

Как сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов.

Новый комплекс Всемирного торгового центра построен на месте башен-близнецов, которые были уничтожены в результате терактов 11 сентября 2001 года.