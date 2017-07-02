Станция метро Всемирного торгового центра в Нью-Йорке закрыта из-за угрозы взрыва. В официальном аккаунте нью-йоркского метрополитена в Twitter сообщается, что из-за работы полицейских движение поездов происходит с задержками.

Представители метрополитена Нью-Йорка просят воздержаться от поездок через эту станцию. Напомним, ранее сообщалось, что здесь был найден подозрительный пакет. Все поезда остановлены, на месте работают саперы и кинологи.

Как писали «Известия», сотрудники кинологического подразделения К-9 подтвердили наличие взрывчатки в пакете, который был найден в поезде метро на станции Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.