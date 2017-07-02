Самолеты ВМС США в воскресенье, 2 июля, совершили очередные разведывательные полеты вблизи военно-морской базы России в сирийском порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

В разведке участвовали военные самолеты P-8A Poseidon с бортовыми номерами 168756 и 168853. Они вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

По имеющимся данным, на текущей неделе было совершено не менее 18 разведывательных полетов в сирийском порту Тартус.