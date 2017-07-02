Число жертв взрыва в Дамаске в воскресенье возросло до 20 человек. Об этом передает агентство SANA.

Ранее сообщалось о 13 погибших и не менее 29 пострадавших. Отмечается, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, теракт произошел в воскресенье на площади Тахрир в Дамаске. Смертник подорвался за рулем заминированной машины, попав в окружение силовиков. Они также смогли перехватить и уничтожить еще два автомобиля со смертниками на въезде в город.