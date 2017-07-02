В Мексиканском штате Синалоа за прошедшие сутки были убиты 30 человек: 13 погибли в перестрелках и 17 бандитов ликвидировали военные.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.

Преступники, ранее убившие двух человек в торговом центре, были уничтожены в муниципалитете Масатлан.

Кроме того, по данным властей, 11 человек стали жертвами насилия в других районах штата.

С начала года в Синалоа было зарегистрировано 897 умышленных убийств. После экстрадиции в США главы местного наркокартеля Хоакина Гусмана произошел раскол внутри преступного сообщества, различные группы начали вооруженную борьбу за лидерство.