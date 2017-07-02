Голкипер чилийской сборной по футболу Клаудио Браво признан лучшим вратарем по итогам Кубка конфедераций-2017. Игрок получил «Золотую перчатку».

Первые два матча сборной Чили на турнире Браво пропустил из-за травмы, однако после этого во всех встречах выходил в стартовом составе. Он пропустил два мяча в трех матчах.

Напомним, сборная Чили в финале Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге уступила команде Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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