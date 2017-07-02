Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций 2017 года.

Немецкий футболист в четырех матчах Кубка конфедераций забил три гола. В споре за звание лучшего бомбардира он благодаря двум результативным передачам обошел партнеров по команде Леона Горецку и Штиндля, на счету которых также по три забитых мяча.

Немцы в финале турнира победили сборную Чили со счетом 1:0. Победный гол на 20-й минуте встречи забил Ларс Штиндль. Таким образом сборная Германии впервые в истории стала победителем Кубка конфедераций.

Напомним, Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 16 матчей турнира посетили более 628 тыс. зрителей.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram