Пентагон не стал подтверждать приближение американского ракетного эсминца к архипелагу Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Отвечая на вопрос о том, приблизился ли корабль к острову Чжунцзяньдао (Тритон) спорного архипелага официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун заявил, что США «регулярно проводят операции по обеспечению свободы мореплавания», которые не несут «никаких политических заявлений» и не направлены против какой-либо страны.

Он подчеркнул, что американские военно-морские силы «действуют в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море».

Представитель Пентагона отметил, что США «будут летать, плавать и осуществлять свою деятельность везде, где допускает международное право», передает ТАСС.

По его словам, такая политика Вашингтона распространяется как «в Южно-Китайском море, так и в других местах по всему миру».

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США прошел в 12 милях от спорных островов архипелага Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

В связи с инцидентом МИД КНР обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права.