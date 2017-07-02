Российско-белорусские учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь, не несут угрозы. Ажиотаж вокруг этой темы не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявил посол Белоруссии в России Игорь Петришенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что странам необходимо отрабатывать те или иные задачи в складывающихся обстоятельствах. Для этого необходимо проводить соответствующие тренировки и учения.

«Поэтому тот ажиотаж, который подогревается, на наш взгляд, абсолютно беспочвенный», ­— сказал он.

При этом Петришенко отметил, что учения впервые удостаиваются такого пристального внимания, несмотря на регулярное проведение.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у общественности возникают опасения по поводу количества намеченного к доставке вооружения. Учения пройдут с 14 по 20 сентября.