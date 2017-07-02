Кубок конфедераций 2017 года посетили 628 тыс. человек, что стало третьим показателем за всю историю турнира.

Средняя посещаемость Кубка конфедераций 2017 года в России составила почти 39,3 тыс. Всего, по подсчетам, 16 матчей турнира посетили 628,3 тыс. человек.

По информации пресс-службы ФИФА, на финале Кубка на стадионе в Санкт-Петербурге в воскресенье собралось более 57,2 тыс. зрителей. Первое и второе места по заполняемости трибун принадлежат матчам Кубка конфедераций 1999 года в Мексике и 2013 года в Бразилии.

Напомним, Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Участники и гости остались довольны организацией турнира. Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантош сказал, что он прошел «без сучка и задоринки» и поздравил организаторов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил хорошую заполняемость стадионов и прекрасную атмосферу соревнований.