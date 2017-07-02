Кубок конфедераций 2017 года посетили более 628 тыс. человек
Кубок конфедераций 2017 года посетили 628 тыс. человек, что стало третьим показателем за всю историю турнира.
Средняя посещаемость Кубка конфедераций 2017 года в России составила почти 39,3 тыс. Всего, по подсчетам, 16 матчей турнира посетили 628,3 тыс. человек.
По информации пресс-службы ФИФА, на финале Кубка на стадионе в Санкт-Петербурге в воскресенье собралось более 57,2 тыс. зрителей. Первое и второе места по заполняемости трибун принадлежат матчам Кубка конфедераций 1999 года в Мексике и 2013 года в Бразилии.
Напомним, Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Участники и гости остались довольны организацией турнира. Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантош сказал, что он прошел «без сучка и задоринки» и поздравил организаторов.
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил хорошую заполняемость стадионов и прекрасную атмосферу соревнований.