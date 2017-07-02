Говорить про референдум о выходе страны из ЕС нелепо и безответственно.

Об этом заявил глава МИД Чехии Лубомир Заоралек.

«Подобная идея содержит в себе риск для судьбы нашего государства. Членство в ЕС предоставляет нам доступ на огромный рынок, дает нам технологии и, в принципе, это просто вопрос нашего существования», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что готов проехать по всей стране, чтобы объяснить это тем, кто еще не понял.