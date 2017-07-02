Сербии необходимы поставки российского оружия для повышения обороноспособности страны, заявил президент республики Александр Вучич.

Вучич рассказал, что в скором времени в Сербии ожидают визит министра обороны России Сергея Шойгу и поставки первых танков.

«Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это», — цитирует «РИА Новости» Вучича.

Сербский лидер подчеркнул, что вооружение стране необходимо, чтобы не допустить повторения ситуации 1999 года, когда страна подверглась бомбардировке НАТО.

«Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день. Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности. Что касается ВПК, к сожалению, войны идут везде, и мы можем в ближайшие 20 лет продать всё, что сделаем», — сказал президент Сербии.

Ранее сообщалось, что Россия в 2017 году поставит Сербии шесть истребителей МиГ-29 и партию тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки. Также президент Сербии также сообщал о желании построить совместно с Россией газопровод, который по его, словам поможет республике заработать порядка €100 млн.