Следственным управлением СК РФ по Челябинской области заведено уголовное дело по факту гибели четырех человек на озере в Челябинской области.

По данным следствия, во время прогулки по озеру Максимка Чесменского района алюминиевая лодка, на которой находился мужчина со своими детьми и детьми родственников, перевернулась. Двое мужчин с берега бросились на помощь, однако тоже утонули.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сказано в сообщении регионального управления СК РФ.

На данный момент спасателями извлечены тела двоих мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика, еще троих — мужчину, 8-летнего и 15-летнего мальчиков — ищут. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.