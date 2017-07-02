На севере США произошло крушение двухмоторного самолета Cessna-421, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает телеканал WSAW-TV, ссылаясь на местные власти.

Уточняется, что самолет разбился в округе Прайс, штат Висконсин, в субботу ночью по местному времени. По предварительным данным, самолет начал резко терять высоту, после чего связь с ним была потеряна. Незадолго до крушения пилот борта и диспетчер обсуждали «особенности местной погоды». По словам следователей, у пилота была летная лицензия.

Известно, что пассажиры направлялись из Чикаго в Канаду. Информация о погибших не сообщается. Шериф отметил, что речь идет «о вещах, которые люди не любят обсуждать и не хотят видеть».