Соединенные Штаты и далее продолжат использовать свое право «свободы судоходства» в Южно-Китайском море. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Госдепа США.

По словам собеседника агентства, у США есть всеобъемлющая программа «Свобода судоходства», цель которой — «бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом».

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжают регулярные операции в рамках данной программы «и будут продолжать это делать в будущем».

Ранее Китай обвинил США в грубом нарушении суверенитета и международного права из-за захода американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.