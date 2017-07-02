Россельхознадзор может ускорить рассмотрение аргументов Белоруссии о снятии санкций на белорусские продукты.

Об этом заявил в воскресенье, 2 июля, председатель совета республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

По его словам, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт признает, что под ограничения со стороны РФ попали кроме компаний, которые работали нечестно, еще и порядочные производители.

«Он (Данкверт) согласился с тем, что документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качественности товаров, все-таки российской стороной рассматриваются очень долго… и обещал предпринять соответствующие шаги», — цитирует Мясниковича «РИА Новости».

На данный момент ограничения действуют на продукцию некоторых белорусских производителей мяса и молока.