Весельная лодка с двумя семьями на борту перевернулась и затонула в Челябинской области. Об этом сообщает агентство URA.RU.

По данным агентства на борту лодки находились семь человек, в том числе четверо детей. Две семьи совершали прогулку по реке Тогузак в Чесменском районе. По невыясненным причинам алюминиевая лодка перевернулась, люди не смогли выбраться из воды. Тела четверых погибших обнаружены, на данный момент проходят поиски еще троих пассажиров лодки сотрудниками экстренных служб, полиции, следственного комитета, скорой помощи, в том числе с участием очевидцев.

«На данный момент на берег извлечены тела четырех человек — мужчин 40 и 45 лет и их детей — 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. 30-летняя женщина и мальчики 9 и 15 лет числятся пропавшими без вести», - цитирует агентство источник в МЧС.

Отмечается, что во время прогулки был полный штиль, а лодка перевернулась в 50 метрах от берега, где глубина реки составляет не более полутора метров.