Полиция Омской области устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибла семья из пяти человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, следовавшему по главной дороге. В ДТП погибли пять человек — водители обоих автомобилей и пассажиры легковушки, в том числе три женщины и девочка 2014 года рождения», — цитирует агентство своего собеседника.

Трагедия произошла на автодороге Федоровка–Александровка около 20.00 по местному времени. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.