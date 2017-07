Демократы американского конгресса раскритиковали президента США Дональда Трампа за размещенное ранее в Twitter смонтированное видео, на котором он избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Своим мнением возмущенные конгрессмены поделились в своих микроблогах в той же соцсети.

Лидер фракции меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала прекратить насилие в отношении журналистов — «защитников демократии».

«Насилие и демонстрация образов насилия, пропагандирующая жестокость с целью запугать прессу, должны быть прекращены. В этом году 4 июля мы отпразднуем свободу СМИ, защитников нашей демократии», — написала Пелоси.

Violence & violent imagery to bully the press must be rejected. This #July4th, celebrate freedom of the press, guardians to our democracy