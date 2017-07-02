Китайские военные самолеты и корабли предупредили эсминец ВМС США, который несанкционированно вошел в воды спорного архипелага Сиша в Южно-Китайском море.

Об этом заявил МИД КНР в воскресенье, 2 июля.

«Американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство КНР выразило решительный протест действиям США и обвинило в нарушении суверенитета и международного права.

В США не считают архипелаг Сиша (Парасельские острова) китайской территорией и, следовательно, не признают акваторию островов зоной экономических интересов КНР.