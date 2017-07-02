Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости обеспечения и уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне визита в Москву.

«Необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее страны должно решаться сирийским народом, а политическое урегулирование — безальтернативный выход», — заявил Си Цзиньпин.

При этом он отметил, что альтернативы политическому урегулированию в Сирии нет, и указал на позитивную тенденцию, которая наблюдается в сирийском урегулировании.

«Вовлеченные стороны подписали меморандум в Астане и согласились на создание в Сирии зон деэскалации. Считаем важным сохранить имеющуюся динамику политического урегулирования, укрепить центральную роль ООН в посредничестве, поощрять Дамаск и оппозицию в проявлении доброй воли и терпения для достижения политического решения», — констатировал он.

Также Си Цзиньпин отметил, что необходимо объединить усилия и вести эффективную борьбу с террористами на территории Сирии.