Система ПРО THAAD, размещаемая США в Южной Корее, нарушит стратегический баланс региона. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в интервью ТАСС накануне своего визита в Россию.

«Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более — сохранению стабильности и мира в регионе», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность в связи с размещением американской ПРО.

Задача комплекса THAAD, который развертывается американскими военными в 200 км к юго-востоку от Сеула, — защищать территорию Южной Кореи в случае ракетных пусков Северной Кореи. Планировалось, что система будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2017 года, однако из-за сложной геополитической ситуации это может быть сделано и раньше.