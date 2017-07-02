В Санкт-Петербурге прошла церемония закрытия Кубка конфедераций.

Закрытие турнира получилось не менее ярким и красочным, чем шоу-открытие. Шоу было организовано по принципу карнавального шествия, когда одно действие быстро сменяет другое. В шествии приняли участие почти 1,5 тыс. человек — артисты, музыканты, танцоры из разных городов: зрители увидели как классические, так и современные танцы, пантомиму, элементы циркового представления, хип-хоп.

Организаторы смогли перенести зрителей в Петербург XIX века, во времена становления знаменитого русского балета. При этом роль легендарного учителя примы Анны Павловой Мариуса Петипа исполнил солист Большого театра Николай Цискаридзе. После этого действие плавно перешло к футболу. Именно в Петербурге в 1897-м состоялся первый официальный футбольный матч, и это событие было отыграно в отдельной сценке.

Продолжил шоу парад-ретроспектива в честь сборных команд, выигрывавших когда-либо Кубок конфедераций. Таких оказалось не так много: Аргентина, Дания, Бразилия, Мексика и Франция.

Кульминацией церемонии закрытия стал выход по красной дорожке знаменитого бразильца Роналду, который дважды становился чемпионом мира, а Кубок конфедераций выигрывал в 1997-м. Легендарный футболист вынес на стадион главный трофей, за который сегодня поборются сборные Германии и Чили.

Финальный матч начнется в 21.00 на «Санкт-Петербург Арене».