Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 25-летнего мужчины, тело которого было обнаружено на берегу Москвы-реки на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Днем 30 июня 2017 года на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления», — сказано на официальном сайте Следственного комитета.

Отмечается, что молодой человек, уроженец Дагестана Рашид Салахбеков, погиб, пытаясь спасти тонущую девушку. На данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судмедэкспертиза.

По данным «РИА Новости», трагедия произошла в ночь на пятницу. Погибший отдыхал в компании друзей в Серебряном Бору. Увидев тонущую девушку, Салахбеков бросился на помощь. Молодому человеку удалось притянуть ее к берегу и передать друзьям, однако сам спастись не смог. Тело мужчины нашли только 30 июня.

Сообщается, что девушка находится в тяжелом состоянии.