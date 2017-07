Президент Сирии Башар Асад впервые появится на банкнотах сирийской валюты.

Изображение сирийского лидера напечатано на новой купюре фунтов номиналом 2 тыс.

#BREAKING - Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1

Председатель Центрального банка Сирии Дурейд Дургам рассказал, что купюра была напечатана давно, но из-за военных действий и колебания курса не была введена в обращение.

На сегодняшний день 2 тыс. сирийских фунтов равны примерно $10.