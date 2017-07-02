Турецкий курорт Анталию в 2017 году посетили в 40 раз больше туристов, чем за тот же период прошлого года.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на данные аэропорта города.

В частности, в первой половине в Анталью прилетели 1,1 млн российских туристов, тогда как за это же время 2016 года их было всего 25 тыс., сообщает «РИА Новости».

При этом турпоток из европейских стран заметно снизился, например, немцев в этом году было меньше на 24%.