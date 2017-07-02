Провокация с использованием зарина может произойти в ближайшее время, заявил первый зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее появилась информация, что террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) ведет подготовку провокации в Идлибе с целью дискредитировать правительство Сирии и сорвать переговоры по урегулированию в Астане.

«Нет сомнений в том, что у этой информации высокая степень достоверности. Я ожидаю, что эта провокация произойдет в ближайшее время», — цитирует Клинцевича «РИА Новости».

При этом сенатор отметил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией и работает над этим вопросом. Клинцевич отметил, что у провокации с химатакой есть связь с усилением боевой готовности американских ВВС.

«Как только произойдет провокация с использованием химоружия, американцы начнут атаку с воздуха», — убежден Клинцевич.

Сенатор подчеркнул что правительство Башара Асада никогда не использовало и не будет использовать химическое оружие. А все запасы зарина были вывезены из Сирии, что подтверждают данные МАГАТЭ.