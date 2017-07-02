Рэп-музыканты Дмитрий Кузнецов и Ричард Семашков, более известные под сценическими именами Хаски и Рич, приехали в ДНР, чтобы выступить для солдатов батальона «Спарта» на руинах Донецкого аэропорта. Об этом сообщает аккаунт «war_gonzo» в соцсети Инстаграм.

Ранее совместно с исполнителем Саградой, Рич и Хаски создали композицию, посвященную Арсену Павлову (Мотороле) на его собственные стихи. Реперы не скрывают своей симпатии к лидеру ополченцев.

"Как бы кто к нему ни относился, нельзя отрицать, что это фигура, исторический персонаж, очень пассионарный", — заявлял Хаски в интервью.

Как сообщает «Газета.Ru», Ричард Семашков - бывший военнослужащий 4-й гвардейской танковой дивизии. Рич получил известность в 2013 году с песней «Пора валить», созданной совместно с писателем Захаром Прилепиным. Его друг, репер Хаски стал известным после записи песни «Отопление» и клипа «7 октября». Последние хиты исполнителя – «Пуля-дура» и «Небо ненавидит нас».