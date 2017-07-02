CNN: Трамп поощряет насилие в отношении журналистов
Представитель телекомпании CNN считает, что президент США Дональд Трамп поощряет насилие в отношении журналистов.
Это мнение распространило агентство Associated Press.
«Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Представитель компании добавил, что поведение президента похоже на поведение подростка и явно не соответствует занимаемой им должности.
Ранее Трамп опубликовал постановочное видео, где «бьет» человека с логотипом CNN вместо головы.
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.