Представитель телекомпании CNN считает, что президент США Дональд Трамп поощряет насилие в отношении журналистов.

Это мнение распространило агентство Associated Press.

«Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Представитель компании добавил, что поведение президента похоже на поведение подростка и явно не соответствует занимаемой им должности.

Ранее Трамп опубликовал постановочное видео, где «бьет» человека с логотипом CNN вместо головы.