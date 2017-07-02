Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Японии Синдзо Абэ получит наименьшее за всю историю своего существования число мест в законодательном собрании Токио. Это следует из данных, опубликованных в воскресенье избирательной комиссией.

Заместитель генерального секретаря ЛДП Хакубун Симомура сообщил, что итоги выборов стали «намного более жесткими», чем предполагала его партия. Из-за «суровой», как он выразился, оценки населения в самом лучшем случае ЛДП получит в законодательном собрании столицы лишь 37 мест из 127 возможных.

Последний раз отрицательный рекорд был установлен ЛДП в 2009 году. Тогда по итогам выборов партия получила в законодательном органе Токио 38 мест, пишет ТАСС.

К неудачному результату на выборах привело принятие непопулярного у населения закона об уголовной ответственности за подготовку к различного вида преступлениям, а также череда коррупционных скандалов вокруг Синдзо Абэ и его супруги. Рейтинг премьер-министра падает с каждым месяцем.

Очередные всеобщие выборы, согласно действующей конституции, должны пройти в Японии не позднее конца 2018 года. На них определится новая правящая партия, а ее лидер станет новым премьер-министром Японии.