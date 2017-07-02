Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика хочет построить новый транзитный газопровод от границы с Болгарией при помощи России.

По словам главы государства, это позволило бы Белграду зарабатывать от €100 до €150 млн в год.

«На границе с Болгарией мы должны будем построить принимающий газопровод, сами или при помощи России. Таким образом, на границе получаем 9,8 млрд кубометров газа. От нас пойдут ответвления к Боснии и Герцеговине, Приштине, Хорватии. И получаем транзитную таксу», — цитирует Вучича «РИА Новости».

Он отметил, что этот план может быть реализован, если в Болгарии успешно построят газовый хаб.

«Когда они создадут этот узел где-то на пути к Варне, газ пойдет к Софии и оттуда в Сербию», — пояснил Вучич.

Ранее Сербия рассчитывала на строительство газопровода «Южный поток», который должен был пройти по дну Черного моря через Болгарию и доставлять газ в балканские страны, включая Сербию. Однако в 2014 году Россия свернула проект из-за неконструктивной позиции Евросоюза.