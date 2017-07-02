На Ярославском направлении электрички следуют с увеличенными интервалами из-за повреждения кабеля на перегоне Сергиев Посад – Хотьково. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«На период восстановительных работ движение электропоездов на данном перегоне организовано по специальному режиму. Временно поезда проезжают участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, кабель был поврежден сторонней организацией при производстве земельных работ. Отмечается, что кабель отвечал за движение поездов в автоматическом режиме.

На данный момент на месте проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры для сокращения опоздания электропоездов.