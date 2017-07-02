Португалия завоевала третье место на Кубке конфедераций
Болельщики сборной Португалии перед началом матча
Нани (Португалия) и Рафаэль Маркес (Мексика) в игровом моменте матча
Игроки в матче за третье место
Андре Силва (Португалия)
Данилу Перейра (Португалия) и Андрес Гуардадо (Мексика)
Рауль Хименес (Мексика) и Пепе (Португалия) во время матча за третье место Кубка конфедераций — 2017
Хавьер Эрнандес (Мексика) радуется забитому голу
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш
Рикарду Куарежма, Андре Силва и Адриен Силва (Португалия) радуются забитому мячу
Игровой момент матча
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручает медаль игроку сборной Португалии Пепе
Рикарду Куарежма (Португалия) на церемонии награждения
Виллиам Карвалью (Португалия) на церемонии награждения
Игроки сборной Португалии на церемонии награждения. Слева направо: Руй Патрисиу, Андре Гомеш, Жоау Моутинью, Адриен Силва, Пицци, справа на втором плане — Бруну Алвеш