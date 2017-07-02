Автобус, в результате аварии которого погибли 14 пассажиров в Татарстане, перед поездкой проверялся и никаких замечаний к его техническому состоянию не было.

Об этом заявила президент компании «Евразийская корпорация автовокзалов» Фэния Хакимова.

«Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный», — цитирует ее «РИА Новости».

Хакимова добавила, что экипаж автобуса был самым лучшим на маршруте «Самара–Ижевск» и водитель работал в компании с 2006 года без каких-либо нареканий.

Ранее Хакимову задержали в рамках ведущегося расследования о ДТП с автобусом и «КамАЗом», а в самой «Евразийской корпорации автовокзалов» проходят обыски.