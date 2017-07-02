Немецкий велогонщик Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step победил на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс».

Этап стартовал в немецком Дюссельдорфе, а финишировал в бельгийском городе Льеже. Дистанция велогонки составляла 203,5 км, которые Киттель смог преодолеть за 4 часа 37 минут 6 секунд. Это стало десятой победой велогонщика на «Тур де Франс» в карьере.

Вторым в этом году финишировал француз Арно Демар из команды FDJ, третьим стал немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal.

Очередная победа Киттеля позволила ему войти в число 32 лучших велосипедистов, выигрывавших на этапах многодневки не менее десяти раз.

«Тур де Франс» является самой престижной гонкой в профессиональном велоспорте, которая проводится на дорогах Франции с 1903 года. В этом году 21 этап веломногодневки пройдет через Дюссельдорф, бельгийский Льеж и Люксембург. Завершится гонка на Елисейских полях в Париже 23 июля.