США отменили запрет на провоз электронных устройств на борту самолета, отправляющихся из аэропорта Абу-Даби (ОАЭ) в Америку, после того как там усилили меры безопасности. Об этом сообщила авиакомпания Etihad Airways, пишет The National.

Ограничения на провоз ноутбуков, планшетов, электронных книг и других крупных гаджетов в салоне самолета были введены Соединенными Штатами в марте этого года. Запрет распространялся на рейсы, летящие в США из десяти аэропортов, включая аэропорты Абу-Даби и Дубая.