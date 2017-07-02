Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокации с применением газа зарина.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 2 июля, ссылаясь на дипломатический источник.

«Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества «зарин», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Источник добавляет, что в этом здании находится склад отравляющих веществ.

Сама провокация должна в очередной раз скомпрометировать правительство Сирии и сорвать мирные переговоры в Астане между Дамаском и оппозицией.