Сборная Мексики заслужила большего в проигранном сборной Португалии матче за третье место на Кубке конфедераций. Об этом на пресс-конференции после игры с португальцами заявил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа, который был признан лучшим игроком матча.

Встреча, проходившая в воскресенье в Москве на стадионе «Спартак», завершилась победой сборной Португалии со счетом 2:1. Решающий мяч был забит в дополнительное время.

При этом Очоа отбил пенальти, назначенный арбитром после видеоповтора момента в штрафной и, по мнению мексиканцев, весьма спорный.

«Я рад, что стал лучшим игроком, но это награда не мне, вся команда этого заслуживает. Мы заслужили большего сегодня, но получилось как получилось. Мы выложились полностью, многим жертвовали и заслужили третье место. Мне кажется, наша команда показала силу характера, достоинство, в целом отличный футбол», — цитирует Очоа ТАСС.