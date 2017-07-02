Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантош считает, что Кубок Конфедераций прошел «без сучка и задоринки», с чем поздравил организаторов. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча португальцев со сборной Мексики.

"Кубок Конфедераций прошёл очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы прошло без сучка и задоринки", - отметил Сантош.

Наставник национальной сборной Португалии добавил, что надеется вернуться со своей командой в Россию, что «снова прославить Португалию» на чемпионате мира по футболу.

"Наша задача сделать так, чтобы вернуться в Россию в 2018 году и снова прославить Португалию", - сказал наставник португальской команды.