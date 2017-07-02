Суд Риги отклонил просьбу об изменении меры пресечения жителю Латвии Максиму Коптелову, который был приговорен к шести месяцам тюрьмы за шуточную петицию о присоединении Латвии к России, сообщает местное агентство Leta.

Просьба обвиняемого изменить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде была отклонена, но суд удовлетворил просьбу о приобщении к делу документов. Следующее заседание суда назначено на 28 августа.

Полиция безопасности Латвии расценила шуточную петицию Максима Коптелова о присоединении к России, как как публичный призыв к ликвидации независимости, хотя в тексте петиции была приписка, что это шутка. После этого в 2016 году мужчина был приговорен к полугодовому тюремному заключению.

«Такое наказание является чрезвычайно суровым. Посмотрим, каковы будут мотивы суда. Это очень плохой прецедент в сфере свободы слова», - заявила адвокат Коптелова Илона Булгакова.

Также она отметила, что сторона обвинения не предоставила доказательств того, что подсудимый действительно призывал к ликвидации независимости государства.