ДТП в Тульской области унесло жизни трех человек.

Об этом заявили СМИ в УВД по региону в воскресенье, 2 июля.

«На 244-м км федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» на территории Плавского района столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль Skoda. В результате ДТП обе машины загорелись», — цитирует сообщение ТАСС.

Источник добавляет, что на место ЧП немедленно выехали наряды МЧС, полиции и карета скорой помощи.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя детали аварии.